FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - Stabilisierungsversuch - Am deutschen Aktienmarkt muss der Dax am Donnerstag seine Widerstandskraft unter Beweis stellen. Es dürfte sich zeige, ob der Rückschlag vom Vortag sich noch ausweitet oder ob der Dax wieder in die Erholungsspur zurückfindet. Rund zwei Stunden vor Handelsbeginn zeichnete sich noch kein klarer Trend ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt kaum verändert. Am Vortag hatte der Dax im Sog schwacher US-Wirtschaftsdaten fast vier Prozent eingebüßt. Gespannt warten Anleger nun auf US-Daten zum Immobilien- sowie vom Arbeitsmarkt am frühen Nachmittag. "Die langfristige Bedrohung für Aktien rührt aus den länger währenden Nachwirkungen der Pandemie", sagte Analyst Dhaval Joshi vom Analysehaus BCA Research. Der Finanzsektor und Unternehmen drohten in Notlagen zu geraten. Gleichzeitig könne die Politik mit Maßnahmen wie Verstaatlichungen auf die Krise reagieren.USA: - VERLUSTE - Desaströse Wirtschaftsdaten haben die Anleger am US-Aktienmarkt am Mittwoch vertrieben. Hinzu kamen hohe Kursverluste im Energiesektor. Bank-Aktien büßten ebenfalls meist deutlich ein, nachdem weitere Institute Quartalszahlen vorgelegt hatten. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,86 Prozent auf 23 504,35 Punkte. Damit steht das Wall-Street-Barometer allerdings immer noch um 29 Prozent über seinem Corona-Krisentief vom 23. März.ASIEN: - VERLUSTE - Im Sog einer schwachen Wall Street haben die Börsen Asiens am Donnerstag nachgegeben. So waren in den USA wegen der Corona-Krise die Einzelhandelsumsätze eingebrochen und die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York trübte sich in einem noch nie dagewesen Ausmaß ein. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um rund eineinhalb Prozent. In China fiel ging es für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,39 Prozent abwärts und der Hang Seng in Hongkong büßte 0,79 Prozent ein.DAX 10 279,76 -3,9% XDAX 10 277,85 -4,19% EuroSTOXX 50 2808,20 -3,75% Stoxx50 2739,81 -2,8% DJIA 23 504,35 -1,86% S&P 500 2783,36 -2,2% NASDAQ 100 8591,96 -1,15% °ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 172,33 -0,08% °DEVISEN:Euro/USD 1,0869 -0,38% USD/Yen 108,04 0,56% Euro/Yen 117,44 0,18%ROHÖL:Brent 28,02 +0,33 USD WTI 19,93 +0,06 USD °/mis