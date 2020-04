NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach Eckdaten zum ersten Quartal und einer Senkung der Jahresprognosen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. In Reaktion auf die Kennziffern und das reduzierte Gewinnziel des Kunststoffherstellers fürs laufende Jahr habe er seine Ebitda-Prognosen für die Jahre 2020 bis 2022 reduziert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Trendwende bei den Gewinnen zeichne sich noch nicht ab./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 20:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 00:15 / BST



DE0006062144

COVESTRO-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de