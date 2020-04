In nur sieben Handelstagen brach das Britische Pfund in seiner Relation zum US-Dollar in einer Dimension ein, die die Handelsspanne des ganzen Jahres 2019 übertraf. Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen kam es da zu einer nahezu panischen "Repatriierung" von US-Auslandsinvestments.

Den vollständigen Artikel lesen ...