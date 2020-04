In vielen Medien wurde gestern behauptet, am Aktienmarkt sei die "Corona-Angst" zurückgekehrt, das habe die Kurse zur Wochenmitte so heftig unter Druck gesetzt. Wäre es so, würden Angst und Hoffnung sich permanent und schlagartig abwechseln. Und das bei so ziemlich allen Marktteilnehmern gleichzeitig.

Den vollständigen Artikel lesen ...