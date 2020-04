DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag seine Marschroute für ein Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben. Trump sagte, die USA hätten den Höhepunkt bei den Corona-Fallzahlen wahrscheinlich hinter sich. Kurz danach veröffentlichte die Johns-Hopkins-Universität ihre neuesten Zahlen: Binnen binnen 24 Stunden starben in den USA fast 2.600 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion - die höchste Todesfallzahl an einem einzigen Tag weltweit. "Es ist eindeutig, dass unsere aggressive Strategie wirkt", sagte Trump. "Der Kampf geht weiter, aber die Daten deuten darauf hin, dass wir landesweit den Höhepunkt von neuen Fällen hinter uns haben." Diese "ermutigenden Entwicklungen" führten dazu, dass die Leitlinien für die US-Bundesstaaten zur Lockerung des landesweiten Shutdowns festgelegt werden könnten. Diese wolle er am Donnerstag bekannt geben. Als einen der Schuldigen für die globale Ausbreitung des Virus hat Trump die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgemacht, der er "Missmanagement" und Einseitigkeit zugunsten Chinas vorwirft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 CH/Zur Rose Group AG, Zwischenbericht 1Q

08:00 GB/Easyjet plc, Zwischenbericht 1H

13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q

13:30 NL/Airbus Group, HV

18:00 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Hamburg Commercial Bank AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise März (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion Februar Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,9% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vm/-1,9% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 5.000.000 zuvor: 6.606.000 14:30 Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: -15,6% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -14,6% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: -30,0 zuvor: -12,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2023 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 Auktion 1,30-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2026 Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035 im Gesamtvolumen von 5,5 bis 6,5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2024 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026 Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Gesamtvolumen von 8 bis 10 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 im Volumen von 3 Mrd GBP 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 10 Mrd HUF 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR, davon 0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2028 0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2029 0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 12:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2049 im Volumen von 2 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.282,00 0,14 S&P-500-Indikation 2.778,50 0,05 Nasdaq-100-Indikation 8.588,00 -0,04 Nikkei-225 19.250,27 -1,53 Schanghai-Composite 2.810,87 -0,01 +/- Ticks Bund -Future 172,36% -10 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.279,76 -3,90 DAX-Future 10.267,50 -4,18 XDAX 10.277,85 -4,19 MDAX 21.722,09 -2,91 TecDAX 2.793,80 -2,99 EuroStoxx50 2.808,20 -3,75 Stoxx50 2.739,81 -2,80 Dow-Jones 23.504,35 -1,86 S&P-500-Index 2.783,36 -2,20 Nasdaq-Comp. 8.393,18 -1,44 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,46% +110

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit erneut fallenden Kursen rechnen Händler am Donnerstag an den Börsen. Nach der einmonatigen Erholungsrally sei der Markt am Vortag auf Gewinnmitnahmen eingeschwenkt. "Nach zweitausend Punkten DAX-Gewinn in einem Monat überrascht das aber nicht", sagte ein Händler. Allerdings sei der Markt nun schon etwas schockiert, da er aktuell mit desaströsen Fakten konfrontiert werde. Vor allem der Einbruch des US-Einzelhandels um noch nie zuvor gesehene 8,7 Prozent im März habe dazu beigetragen. Der US-Konsum gilt als Stütze der US-Wirtschaftskraft. Dazu kommt das Beige Book der Fed, das einen "scharfen und abrupten Einbruch" der US-Wirtschaft auf ganzer Breite und in allen Regionen zeigt. Nun sorge sich der Markt um die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Nachmittag. Diese könnten erneut das Ausmaß der sich anbahnenden Massenarbeitslosigkeit in den USA zeigen. Passend dazu dürfte der wichtige Philadelphia-Fed-Index eine Beschleunigung des Wirtschaftseinbruchs offenbaren.

Rückblick: Baisse - Neue alarmierende Corona-Fallzahlen aus Frankreich und den USA sowie überraschend schwache US-Konjunkturdaten, die den Anlegern die wirtschaftlichen Folgen der Krise drastisch vor Augen führten, ließen die Investoren Gewinne mitnehmen. Zudem kamen die Notierungen für Öl erneut unter Druck, was jüngst kein gutes Zeichen für andere risikoreiche Vermögenswerte darstellte Besonders stark gaben die konjunkturempfindlichen Sektoren der Automobil- und Rohstoffwerte mit 5,2 und 5,0 Prozent nach. Der Bausektor fiel um 5,3 Prozent. Noch stärker abwärts ging es mit dem Ölsektor nach der Monatsprognose der Internationalen Energie-Agentur (IEA). Der Sektor-Index fiel um 6,3 Prozent. Die IEA sieht einen Rekordeinbruch der Ölnachfrage durch den Corona-Schock. Bankenwerte gerieten mit Quartalszahlen von US-Banken unter die Räder und verloren im Schnitt 6,2 Prozent. Beobachter äußerten sich besorgt angesichts der hohen Rückstellungen, die die US-Geldhäuser wegen der Krise gebildet haben. Die Geschäftszahlen von ASML indes kam gut an. Die Aktie gab aber mit dem Markt um 3,2 Prozent nach. Nach Zahlenausweis ging es für Smurfit Kappa 4,3 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen waren im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Streichung der Dividende dürfte allerdings einige Anleger auf dem falschen Fuß haben.

DAX/MDAX/TECDAX

Baisse - Als einziger Wert schloss die Aktie des Immobilienunternehmens Vonovia knapp Im Plus. Die Aktie der Deutschen Bank ging 9,3 Prozent tiefer aus dem Handel. Nachdem die Quartalszahlen der US-Wettbewerber gezeigt hatten, dass diese im Hinblick auf mögliche Forderungsausfälle hohe Rückstellungen gebildet hatten, wurde der Sektor verkauft. Aber auch Werte wie Infineon und Heidelcement gehörten zu den größten Verlierern. Covestro (minus 4,2 Prozent) reagierte kaum noch darauf, dass das Unternehmen den Ausblick für 2020 senkte. "Das erste Quartal überzeugt noch beim EBITDA, doch langfristig kann sich das Unternehmen nicht gegen den Trend stemmen", so ein Marktteilnehmer. Als nicht überraschend wurden auch die Zahlen von Grammer bezeichnet, nachdem der Automobilzulieferer bereits Anfang März 2020 auf einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Quartal hingewiesen hatte. Die Aktie schloss 5,7 Prozent im Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem lebhaften nachbörslichen Geschäft legte die VW-Aktie rund 1 Prozent zu. Der Konzern fährt die Produktion seiner Werke im April stufenweise wieder an. Qiagen verteuerten sich um 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat die US-Zulassung für ein Krebspräparat erhalten. Drägerwerk gewannen 0,5 Prozent, nachdem das Unternehmen über einen starken Auftragseingang berichtet hatte.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Hatten zuletzt Hoffnungen die Aktienkurse gestützt, dass die Corona-Pandemie ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, gewannen nun wieder Zweifel und Angst vor den wirtschaftlichen Folgen die Oberhand. Dazu trugen nicht zuletzt ernüchternde Konjunkturdaten bei. Bank of America legte Milliarden Dollar zurück. Der Gewinn der Bank brach im Quartal um 45 Prozent und damit stärker als erwartet ein. Die Aktie fiel um 6,5 Prozent. Bei Goldman Sachs und der Citigroup hatte sich der Gewinn im Quartal jeweils ebenfalls fast halbiert. Citigroup büßten 5,6 Prozent ein, mit dem Kurs von Goldman Sachs ging es nach frühen Verlusten schließlich um 0,2 Prozent nach oben. CFRA hatte Goldman Sachs nach dem Zahlenausweis auf "Hold" hochgestuft. Gegen die negative Tendenz 4,1 Prozent höher tendierte die Aktie des Krankenversicherers Unitedhealth. Dieser hatte im ersten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. Aktien von Fluggesellschaften zeigten sich volatil, nachdem sich die Branchenunternehmen mit dem US-Finanzministerium auf Finanzhilfen geeinigt hatten. United Airlines zeigten sich 3,1 Prozent fester, Delta lagen dagegen 0,8 Prozent im Minus. Apple stellte die zweite Generation seines preiswerteren iPhone SE vor. Die Aktie tendierte mit eienm Minus von 0,9 Prozent besser als der Markt. Netflix marschierten markierten ein Allzeithoch. Das Papier stieg um 3,2 Prozent. Der Streamingdienst gilt als Nutznießer der Corona-Krise mit ihren Ausgangsbeschränkungen.

Der Anleihemarkt als vermeintlich sicherer Hafen erfuhr regen Zulauf. Steigende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 12 Basispunkte auf 0,63 Prozent fallen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0876 -0,30% 1,0909 1,0904 -3,0% EUR/JPY 117,43 +0,24% 117,15 117,18 -3,7% EUR/CHF 1,0523 -0,02% 1,0526 1,0525 -3,1% EUR/GBP 0,8719 +0,13% 0,8708 0,8717 +3,0% USD/JPY 107,96 +0,53% 107,40 107,47 -0,8% GBP/USD 1,2474 -0,43% 1,2528 1,2508 -5,9% USD/CNH 7,0850 +0,20% 7,0707 7,0710 +1,7% Bitcoin BTC/USD 6.639,76 -1,348 6.730,51 6.727,51 -7,9%

Rohstoffwährungen wie der Rubel gerieten im Sog der Ölpreise unter Druck. Der Dollar zog von 73,03 am Vorabend auf 74,90 Rubel an. Ähnlich sah es bei dem Austral- und dem Kanada-Dollar sowie der norwegischen Krone aus. Hier reichten die Verluste von 1,5 bis 1,9 Prozent gegenüber dem US-Dollar. Die Experten der UBS-Vermögensverwaltung sehen den Rubel von den fallenden Ölpreisen aber nur eher kurzfristig belastet und rechnen mit einer Erholung, wenn die Corona-Pandemie abebbe.

Der Dollar machte aber auch zu anderen Währungen Boden gut. Der Greenback profitierte von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Der Euro fiel auf 1,0915 Dollar. Im Tageshoch hatte er knapp unter 1,10 Dollar notiert

Der Dollar baut am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft seine Aufschläge zum Euro noch etwas aus. Die Stimmung habe sich klar eingetrübt, was der Risikoaversion und damit dem Greenback zu Gute komme, heißt es. "Die brutalen Auswirkungen der wirtschaftlichen Talfahrt überstrahlen die positiven Aspekte mit sinkenden Neuinfektionen bei Covid-19", sagt ein Devisenhändler. Die Verzögerungen bei Lockerungen der Corona-Auflagen in Europa könnten dem Euro weiter zusetzen, glauben die MUFG-Experten. Dieser Prozess könne anhalten, bis die europäischen Führer sich auf einen Wiederaufbauplan nach der Krise verständigt hätten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 19,98 19,87 +0,6% 0,11 -66,7% Brent/ICE 28,10 27,69 +1,5% 0,41 -56,2%

Die Ölpreise tendierten uneinheitlich. Zunächst standen sie nach der Monatsprognose der Internationalen Energie-Agentur (IEA) unter Druck. Die IEA sieht einen Rekordeinbruch der Ölnachfrage durch den Corona-Schock. Die Nachfrage dürfte auf Niveaus von 1995 sinken. Zudem haben die Öllagerbestände in den USA den höchsten wöchentlichen Zuwachs überhaupt ausgewiesen. Doch nachdem der Preis für US-Öl auf den tiefsten Stand seit 2002 gefallen war, erholte er sich im späteren Verlauf. Der Preis für ein Barrel WTI gewann schließlich 0,4 Prozent auf 20,19 Dollar. Brentöl verbilligte sich dagegen um 5,2 Prozent auf 28,07 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.714,51 1.716,60 -0,1% -2,09 +13,0% Silber (Spot) 15,35 15,50 -1,0% -0,15 -14,0% Platin (Spot) 785,05 781,65 +0,4% +3,40 -18,7% Kupfer-Future 2,30 2,30 +0,1% +0,00 -18,1%

Beim Gold kam es nach dem jüngsten Anstieg zu Gewinnmitnahmen. Der Preis für eine Feinunze sank um 0,4 Prozent auf 1.721 Dollar. Hier belastete auch der wieder etwas festere Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat dem Kongress mit der Anordnung einer Zwangspause gedroht. Als Präsident könne er sein in der Verfassung verbrieftes Recht nutzen, die Tätigkeit des Senats und des Repräsentantenhauses auszusetzen, sagte Trump. Auf diese Weise könne er die Ernennung von Spitzenbeamten in Verwaltung und Justiz erzwingen, die derzeit von den oppositionellen Demokraten im Senat blockiert werde, so Trump.

BEIGE BOOK

Die US-Wirtschaftsaktivität ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in allen Fed-Regionen scharf und abrupt geschrumpft. Die meisten Vertreter aus der Wirtschaft rechneten damit, dass sich die Lage noch weiter verschlimmern wird, heißt es im Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank Fed. Besonders unter der Corona-Pandemie und den Maßnahmen dagegen litten die Sektoren Freizeit, Gastgewerbe und Einzelhandel mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte. Selbst die wenigen Wirtschaftsbereiche, die eine erhöhte Nachfrage verzeichnen, wie die Produzenten von Lebensmitteln oder Medizinausrüstung, hätten Probleme wegen der Produktionsverzögerungen und der Unterbrechung der Lieferketten.

CORONAKRISE DEUTSCHLAND

In Deutschland dürfte im Gefolge der Corona-Krise die Zahl der Firmen- und Privat-Insolvenzen nach Ansicht von Bonitätsprüfern deutlich steigen. "Wir erwarten im Jahr 2020 Stand jetzt bis zu 15 Prozent mehr Firmeninsolvenzen in Deutschland", erklärte der Wirtschafts-Informationsdienstleister Crifbürgel gegenüber der Augsburger Allgemeinen. 2021 dürfte die Zahl weiter steigen.

VW

fährt die Produktion seiner Werke im April stufenweise wieder an. Bei der Marke Volkswagen Pkw nehmen die Werke in Zwickau und Bratislava die Fertigung ab dem 20. April wieder auf. In der Woche ab dem 27. April beginnt der Wiederanlauf der Produktion in den übrigen deutschen Produktionsstätten sowie in Portugal, Spanien, Russland und USA, wie das Unternehmen mitteilte. Im Laufe des Monats Mai soll dann sukzessive auch in Südafrika, Argentinien, Brasilien und Mexiko wieder produziert werden.

QIAGEN

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Therascreen-Untersuchung von Qiagen (BRAF V600E RGQ PCR) als Begleittest für mestastasierenden Dickdarmkrebs zugelassen.

DRÄGERWERK

hat seine Jahresprognose 2020 aufgehoben: Ein starker Auftragseingang im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie im ersten Quartal eröffne Chancen auf deutlich höheres Umsatz- und Ergebnisniveau, teilte das Lübecker Unternehmen mit.

ZALANDO

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 1Q20 ggVj 1Q19 Umsatz 1.520 - 1.540 1.488 +8% 1.378 EBIT bereinigt -90 - -110 -78 -- 6,4 - alle Angaben in Millionen Euro

Zalando hat im ersten Quartal mehr umgesetzt, ist aber operativ in die roten Zahlen gerutscht. Grund war unter anderem der Corona-bedingte Nachfragerückgang nach Frühjahrsmode, der auch den Online-Modehandel nicht verschonte und zu Sonderabschreibungen auf den Warenbestand führte. Eine Prognose traut sich Europas größter Online-Modehändler nach Umsatz weiterhin nicht zu.

