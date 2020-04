...verdiente in drei Tagen 24 Mrd $ in seinem Vermögen, nämlich dem Anteil an Amazon im Gesamtvolumen von 138 Mrd. $. Das ist wohl neuer Weltrekord in der Höhe und in der Zeit. Mitspielen? Auf der Gewinnerseite zu stehen ist immer richtig!



