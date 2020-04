Nach Angaben des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 130.450, insgesamt wurden am Donnerstag 3.569 Todesfälle gemeldet. In Deutschland stieg die Zahl der Fälle um 2.886 und damit auf den höchsten Stand seit fünf Tagen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 315 und damit stärker als am Mittwoch (285). ...

