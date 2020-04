DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag seine Marschroute für ein Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben. Trump sagte, die USA hätten den Höhepunkt bei den Corona-Fallzahlen wahrscheinlich hinter sich. Laut der Johns-Hopkins-Universität starben allerdings binnen 24 Stunden in den USA fast 2.600 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion - die höchste Todesfallzahl an einem einzigen Tag weltweit. "Es ist eindeutig, dass unsere aggressive Strategie wirkt", sagte Trump. "Der Kampf geht weiter, aber die Daten deuten darauf hin, dass wir landesweit den Höhepunkt von neuen Fällen hinter uns haben." Diese "ermutigenden Entwicklungen" führten dazu, dass die Leitlinien für die US-Bundesstaaten zur Lockerung des landesweiten Shutdowns festgelegt werden könnten. "Wir werden die Bundesstaaten wieder öffnen, einige Staaten viel früher als andere." In einigen Staaten könnten die Corona-Einschränkungen vor dem 1. Mai gelockert werden, kündigte Trunp am Mittwoch an. Das Coronavirus und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben auch die USA in eine schwere Wirtschaftskrise mit fast 17 Millionen Arbeitslosen binnen drei Wochen gestürzt. Die Trump-Regierung hat auf nationaler Ebene lediglich Empfehlungen zum Abstandwahren abgegeben. Die strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie - etwa Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen - wurden von den Gouverneuren in den einzelnen Bundesstaaten verhängt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q, New York

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q, Abbott Park

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 5.000.000 zuvor: 6.606.000 14:30 Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: -15,6% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -14,6% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: -30,0 zuvor: -12,7

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.792,25 +0,54% Nasdaq-100-Indikation 8.624,50 +0,38% Nikkei-225 19.277,15 -1,40% Hang-Seng-Index 23.981,62 -0,68% Kospi 1.856,08 -0,05% Shanghai-Composite 2.818,64 +0,27% S&P/ASX 200 5.402,80 -1,17%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Im Sog schwacher US-Vorgaben geht weiter nach unten mit den Kursen. Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie dominiert weiter das Verhalten der Anleger, nachdem am Vortag neue US-Konjunkturdaten noch deutlich schwächer ausgefallen waren als ohnehin befürchtet. In die gleiche Kerbe schlug der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank. Zudem hatten weitere US-Banken in ihren Quartalsberichten massive Gewinnrückgänge gezeigt. Die Märkte warten nun gespannt auf die Strategie zum Wiederhochfahren der US-Wirtschaft, zu der sch US-Präsident im Tagesverlauf äußern will. Relativ glimpflich kommt Seoul davon nach dem wegen der Parlamentswahl handelsfreien Vortag. Bei der Wahl fuhr die linksgerichtete Regierungspartei von Präsident Moon Jae einen haushohen Sieg ein und errang die absolute Mehrheit. Die erfolgreiche Eindämmung der Corona-Krise in Südkorea verschaffte Moon erheblichen Aufwind. Stützend dürfte auch ein zusätzliches Maßnahmenpaket der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft wirken. Die Aktie des chinesischen Autobauers BAIC verliert in Hongkong knapp 6 Prozent. Hier drückt laut Händlern die Prognose eines Gewinneinbruchs im ersten Quartal.

US-NACHBÖRSE

Positiv aufgenommene Quartalszahlen haben der Aktie des Innenausstatters Bed Bath & Beyond am Mittwoch nachbörslich auf Nasdaq.com einen Kurssprung um 11,5 Prozent beschert. Im Aktienhandel zuvor war der Kurs noch um fast 6 Prozent abgesackt. Gopro teilte neben Quartalszahlen Pläne zur Entlassung von weiteren 20 Prozent seiner Belegschaft mit, um in den kommenden beiden Jahren angesichts der Corona-Krise 350 Millionen Dollar einzusparen. Den vorläufigen Zahlen zufolge sank der Umsatz auf 119 Millionen Dollar deutlich stärker als Gopro mit 140 bis 160 Millionen avisiert hatte. Die Aktie büßte auf Nasdaq.com 3 Prozent ein auf 2,58 Dollar. Für Accelerate Diagnostics ging es um knapp 8 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte über eine Vereinbarung zum Vertrieb eines Coronavirus-Tests in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten berichtet. Global Eagle Entertainment wurden um 3,7 Prozent nach unten genommen auf knapp 14 Cent. Das Medienunternehmen hatte eine Aktienzusammenlegung angekündigt. 25 alte Aktien werden in Zukunft zu einer einzigen zusammengefasst. Das Unternehmen reagierte damit auf die Regularien für eine Börsennotiz an der Nasdaq, wonach der Mindestwert einer Aktie 1 Dollar betragen muss.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.504,35 -1,86 -445,41 -17,64 S&P-500 2.783,36 -2,20 -62,70 -13,85 Nasdaq-Comp. 8.393,18 -1,44 -122,56 -6,46 Nasdaq-100 8.591,96 -1,15 -100,20 -1,62 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 1,16 Mrd Gewinner 480 2.229 Verlierer 2.493 745 unverändert 47 52

Sehr schwach - Hatten zuletzt Hoffnungen gestützt, dass die Corona-Pandemie ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, gewann wieder Angst vor den wirtschaftlichen Folgen die Oberhand. Dazu trugen unerwartet schwache Konjunkturdaten bei sowie schwache Quartalszahlen der Unternehmen. Bei Bank of America brach der Gewinn um 45 Prozent und damit stärker als erwartet ein. Die Aktie fiel um 6,5 Prozent. Bei Goldman Sachs und Citigroup halbierten sich die Gewinne jeweils ebenfalls nahezu. Citigroup büßten 5,6 Prozent ein. Bei Goldman Sachs ging es nach frühen Verlusten am Ede dagegen um 0,2 Prozent nach oben. Die Analysten von CFRA hatten Goldman Sachs nach den Zahlen auf "Hold" hochgestuft. Gegen die negative Tendenz 4,1 Prozent höher schloss die Aktie des Krankenversicherers Unitedhealth. Dieser hatte im ersten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. Aktien von Fluggesellschaften zeigten sich volatil, nachdem sich die Branchenunternehmen mit dem US-Finanzministerium auf Finanzhilfen geeinigt hatten. United Airlines zeigten sich 3,1 Prozent fester, Delta lagen dagegen 0,8 Prozent im Minus. Apple stellte die zweite Generation des iPhone SE vor, seines nun billigsten Modells. Die Aktie schnitt mit minus 0,9 Prozent etwas besser ab als der Markt. Die Netflix-Aktie markierte ein neues Allzeithoch. Das Papier stieg um 3,2 Prozent. Der Streamingdienst gilt als Nutznießer der Corona-Krise mit ihren Ausgangsbeschränkungen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 -0,4 0,21 -99,5 5 Jahre 0,33 -8,6 0,42 -159,1 7 Jahre 0,50 -11,1 0,61 -174,4 10 Jahre 0,63 -12,0 0,75 -181,2 30 Jahre 1,27 -13,6 1,40 -180,0

Der Anleihemarkt erfuhr als vermeintlich sicherer Hafen und mit der Aussicht auf ein weiter stark gedrückt bleibendes Zinsniveau angesichts desaströser Konjunkturdaten regen Zulauf. Steigende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 12 Basispunkte auf 0,63 Prozent fallen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:27 % YTD EUR/USD 1,0881 -0,3% 1,0909 1,0952 -3,0% EUR/JPY 117,42 +0,2% 117,15 117,33 -3,7% EUR/GBP 0,8726 +0,2% 0,8708 0,8729 +3,1% GBP/USD 1,2470 -0,5% 1,2528 1,2546 -5,9% USD/JPY 107,91 +0,5% 107,40 107,13 -0,7% USD/KRW 1228,42 +0,4% 1223,58 1218,84 +6,4% USD/CNY 7,0814 +0,2% 7,0677 7,0614 +1,7% USD/CNH 7,0856 +0,2% 7,0707 7,0629 +1,7% USD/HKD 7,7506 -0,0% 7,7509 7,7512 -0,5% AUD/USD 0,6278 -0,7% 0,6322 0,6346 -10,4% NZD/USD 0,5952 -0,7% 0,5997 0,6024 -11,6% Bitcoin BTC/USD 6.656,26 -1,1% 6.730,51 6.877,01 -7,7%

Rohstoffwährungen wie der Rubel gerieten im Sog der Ölpreise unter Druck. Der Dollar zog von 73,03 am Vorabend auf 74,90 Rubel an. Ähnlich sah es bei dem Austral- und dem Kanada-Dollar sowie der norwegischen Krone aus. Der Dollar machte aber auch zu anderen Währungen Boden gut, weil er von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten profitierte. Der Euro fiel auf 1,0915 Dollar. Im Tageshoch hatte er knapp unter 1,10 Dollar notiert.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 19,89 19,87 +0,1% 0,02 -66,8% Brent/ICE 27,97 27,69 +1,0% 0,28 -56,4%

Uneinheitlich - Zunächst standen die Ölpreise nach der Monatsprognose der Internationalen Energie-Agentur (IEA) unter Druck. Die IEA sieht einen Rekordeinbruch der Ölnachfrage durch den Corona-Schock. Die Nachfrage dürfte auf Niveaus von 1995 sinken. Zudem zeigten die Öllagerbestände in den USA den höchsten wöchentlichen Zuwachs überhaupt. Doch nachdem der Preis für US-Öl der Sorte WTI auf den tiefsten Stand seit 2002 gefallen war, erholte er sich im späteren Verlauf. Der Preis lag zum Ende sogar 0,4 Prozent höher bei 20,19 Dollar. Brentöl verbilligte sich dagegen um 5,2 Prozent auf 28,07 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.715,97 1.716,60 -0,0% -0,63 +13,1% Silber (Spot) 15,36 15,50 -0,9% -0,14 -13,9% Platin (Spot) 785,20 781,65 +0,5% +3,55 -18,6% Kupfer-Future 2,30 2,30 +0,1% +0,00 -18,1%

Beim Gold kam es nach dem jüngsten Anstieg zu Gewinnmitnahmen. Der Preis für die Feinunze sank um 0,4 Prozent auf 1.721 Dollar. Hier belastete auch der wieder etwas festere Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, hält es für möglich, dass die Wirtschaft im dritten Quartal wieder Tritt fassen kann. Allerdings herrsche große Unsicherheit über die weiteren Aussichten. Zur Frage, wie kräftig die Erholung ausfallen werde und ob sie Veränderungen in der Struktur der Wirtschaft mit sich bringe, sagte der Zentralbanker: "Die wahre Antwort lautet: Ich habe keine Ahnung." Die Interventionen der US-Notenbank zur Stützung der Märkte seien wirksam gewesen. "Wir fangen an, sehr positive Dinge zu sehen", auch wenn die Märkte noch nicht zu ihrem Vorkrisenniveau und ihrer Funktionalität zurückgekehrt seien, sagte er weiter. Bostic sieht nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit eines Inflationsanstiegs.

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaftsaktivität ist der Erhebung "Beige Book" der US-Notenbank zufolge in allen Regionen scharf und abrupt geschrumpft. Die meisten Vertreter aus der Wirtschaft rechneten damit, dass sich die Lage noch weiter verschlimmern werde. Besonders unter der Corona-Pandemie und den Maßnahmen dagegen litten die Sektoren Freizeit, Gastgewerbe und Einzelhandel mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte. Die Tendenz bei den Preisen zeige nach unten, doch gebe es signifikante Preissteigerungen für einzelne Dienstleistungen wie Fracht und einige Produkte wie landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Konsumwaren.

SÜDKOREA

Die linksgerichtete Regierungspartei von Präsident Moon Jae In hat bei der Parlamentswahl einen haushohen Sieg eingefahren und die absolute Mehrheit erobert. Noch vor wenigen Monaten stand Staatschef Moon massiv in der Kritik, wegen geringen Wirtschaftswachstums, Skandalen um Machtmissbrauch sowie seiner gemäßigten Haltung im Konflikt mit dem Nachbarn Nordkorea. Doch die erfolgreiche Eindämmung der Corona-Krise in Südkorea verschaffte Moon erheblichen Aufwind.

IMMOBILIENMARKT CHINA

In China sind die Immobilienpreise angesichts der Lockerungen in der Wirtschaft infolge der Viruseindämmung im März leicht gestiegen - in 70 Städten stiegen die neubaupreise um 0,12 Prozent gegenüber Februar. Im Februar waren die Preise unverändert geblieben.

SONY / M3

Sony kooperiert mit der japanischen M3 Inc bei der Entwicklung einen Services zur Diagnose des Coronavirus. Mit dem auf künstlicher Intelligenz basierten Dienst soll vor allem das medizinische Personal besser geschützt werden.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.