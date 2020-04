Wie Sie als Abonnenten wissen, sind Sie für Ihre Gewinne selbst verantwortlich. Wir suchen die besten Trading-Chancen und nennen einen nach unserer Meinung passenden Einstiegskurs und für diejenige, die mit etwas mehr Risiko an starken Gewinnen interessiert sind, schlagen wir ein Hebel-Produkt für einen Trade vor. So war es auch zuletzt bei einem Short-Trade mit Wacker Chemie ISIN: DE000WCH8881 und wir konnten am 18. März einen Volltreffer mit 200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...