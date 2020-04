Chinas Nationale Gesundheitskommission (NHC) berichtete am Donnerstag, dass die Zahl der lokal übertragenen Coronavirus-Fälle um 2 von 10 auf 12 gestiegen sei. Die Zahl der neu eingeschleppten Fälle fiel jedoch von 36 am Vortag auf 34 am Mittwoch. Das chinesische Festland meldete am Mittwoch wie am Vortag 46 neue bestätigte Fälle, womit sich die Gesamtzahl ...

