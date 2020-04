Der Goldpreis startet praktisch unverändert in den Tag. Gestern hingegen gab es sowohl bei Gold als auch bei den Minenaktien Gewinnmitnahmen. Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold hingegen konnte in diesem Umfeld leicht zulegen. Das überrascht - aber nur auf den ersten Blick. Die Financial Times veröffentlichte nämlich gestern einen Bericht über Barrick Gold bei dem vor allem ein Nebensatz für den Kapitalmarkt interessant gewesen sein dürfte.Barrick Gold hat über 800.000 ...

