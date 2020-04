Am deutschen Aktienmarkt müssen die Kurse am Donnerstag ihre Widerstandskraft unter Beweis stellen. Es dürfte sich zeige, ob der Rückschlag der Indizes vom Vortag sich noch ausweitet oder ob der Markt wieder in die Erholungsspur zurückfindet. Vor Xetra-Handelsbeginn zeichnete sich eine Stabilisierung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex DAX auf 10.370 Punkten und damit etwa 0,9 Prozent ...

