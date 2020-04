Die Wiener Börse sollte am Donnerstag klar höher den Handel beginnen. Eine Bankindikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn eine um 0,7 Prozent höhere Eröffnung. Die europäischen Leitbörsen waren ebenfalls im Plus indiziert.Nach den satten Vortagesverlusten beim ATX in Höhe von sieben Prozent sollte eine leichte Gegenbewegung einsetzen. Am Mittwoch ...

