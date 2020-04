Champignon Brands (CSE: SHRM / WKN: A2PZ48) erforscht die medizinische Anwendung von Psilocybin, des in so genannten "Magic Mushrooms" enthaltenen Wirkstoffs, auf eine Reihe verschiedener Störungen und Mangelzustände mit Schwerpunkt auf die psychedelische Medizin. Mit einer Reihe von Übernahmen hat sich das Unternehmen zuletzt in die vorderste Front der noch jungen Branche katapultiert. Gleichzeitig richtet man die Company ...

Den vollständigen Artikel lesen ...