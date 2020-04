Im US-Öl geben die Bären weiter den Ton an. Bei den Währungen nimmt USDJPY eine wichtige Unterstützung ins Visier und NZDCHF probt den Ausbruch aus dem bärischen Keil. US-Öl BRENT unter bärischer Kontrolle Tickmill-Analyse: BRENT auf der Suche nach dem Boden Brent hat sich innerhalb der Korrektur des laufenden Abwärtstrends in der vergangenen Handelswoche in den Bereich des Widerstands am letzten Verkaufslevel um 31,45 USD herangearbeitet. Nachdem das Hoch kurzzeitig einen Wert von 32,80 USD erreichte, ...

