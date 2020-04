Gablitz (www.anleihencheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000HX6SLP7/ WKN HX6SLP) der HypoVereinsbank auf die Aktie von Enel (ISIN IT0003128367/ WKN 928624) vor.Versorger seien begehrte Titel in Krisenzeiten - auf der Suche nach robusten Geschäftsmodellen lohne sich der Blick auf die europäischen Vertreter der Branche. Die Versorgeraktien, die im vergangenen Jahr am besten gelaufen seien, würden auf den Energiewandel fokussieren und substanzielle Anteile an erneuerbaren Energien aufweisen (hier liege die Wachstumsphantasie des Sektors). Zu diesen Unternehmen gehöre auch die italienische Enel, für die Analysten der Société Générale der Top Pick der Branche und bei einem aktuellen Kurs von 6,50 Euro mit einem attraktiven 30-prozentigen Potenzial gegenüber dem 12-Monats-Kursziel von 8,10 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...