Die Mutares SE & Co. KGaA, (ISIN: DE000A2NB650) konnte ja bereits durch den Aktionärsbrief (09.04) ein positives Signal an den Markt senden - und jetzt kann man einen EXIT melden. Keinen Notverkauf, sondern ein Unternehmen, dessen Umsatz sich unter Mutares Leitung (Erwerb 2016) zwischen 2017-2019 verdoppelt hatte und deren Profitabilität sich vervierfachte. Erfolgreiche anwendung des Mutares-Prinzips: "Balcke-Dürr, eine Beteiligung der Mutares SE & Co. KGaA, hat die Balcke-Dürr Polska nach erfolgreicher Neuausrichtung an die Wallstein Gruppe verkauft. Balcke Dürr Polska ist ein führender Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...