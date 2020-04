FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursgewinnen von in der Spitze 3,4 Prozent haben die Aktien von Drägerwerk am Donnerstag ins Minus gedreht. Zuletzt gab der Kurs um 1,3 Prozent auf 84 Euro nach.



Ein Händler monierte, dass das Unternehmen zwar höhere Jahresziele in Aussicht gestellt habe, sich aber erst mit den Halbjahreszahlen hierzu näher äußern wolle. Zudem seien die Aktien bereits sehr gut gelaufen. Auch zu einer möglichen Kapitalerhöhung via Vorzugsaktien zur Finanzierung der Kündigung von Genussscheinen habe sich der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik nur vage geäußert./bek/mis

