Vernier (ots) - Die L'Oréal Gruppe hat ein europäisches Solidaritätsprogramm zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise ins Leben gerufen. L'Oréal Schweiz unterstützt diese Initiative aus tiefster Überzeugung und zeigt in dieser herausfordernden Situation Solidarität mit Kunden und Partnern, die in besonderer Weise unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden, sowie mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen und Einzelhandel, die sich in vorderster Linie für die Eindämmung der Krise einsetzen und die Versorgung der Menschen sichern.Das europäische Solidaritäts-Programm richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeheime und Apotheken, die gegen eine weitere der Ausbreitung des Coronavirus ankämpfen und sich um die Pflege und Betreuung der Betroffenen kümmern, Unternehmen der Lebensmittelindustrie (Hersteller und Händler), die sicherstellen, dass die Grundbedürfnisse der Verbraucher gedeckt werden, kleine und mittlere Unternehmen wie Friseursalons, Parfümerien und Lieferanten, die unter den wirtschaftlichen Folgen leiden, und soziale Einrichtungen, die einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten und heute mehr denn je Unterstützung benötigen.Die Fabriken der L'Oréal Gruppe, die bereits Anfang März mit der Herstellung von hydroalkoholischem Gel begonnen haben, werden in den nächsten Wochen ihre Produktionskapazitäten deutlich erhöhen, um den Bedarf der europäischen Gesundheitsbehörden zu decken.Im Einklang mit dieser europäischen Initiative der Gruppe hat L'Oréal Schweiz ein umfassendes Unterstützungspaket geschnürt, das die folgenden Massnahmen beinhaltet:- Solidarität mit Beschäftigten im Gesundheitswesen und inApotheken: Die Marke La Roche-Posay versorgtPartnerkrankenhäuser der L'Oréal Gruppe, darunter auch SchweizerKrankenhäuser, mit hydroalkoholischem Gel. In der Schweizspendet La Roche-Posay zudem hydroalkoholisches Gel anDermatologen und unterstützt Apotheken und Spitäler mitspezifischen Hand- und Gesichtspflegeprodukten, um denNebenwirkungen der verschiedenen Schutzmassnahmenentgegenzuwirken (wie das häufige Händewaschen und-desinfizieren und das Tragen von Gesichtsmasken), die ihreMitarbeiter verstärkt auf sich nehmen müssen. - Solidarität mit Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel: DieMarke Garnier spendet eine Million Euro an das InternationaleRote Kreuz und mehrere Millionen Einheiten hydroalkoholischesGel an europäische Handelspartner. Ziel ist, dass sichMitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag für dieSicherung der Grundbedürfnisse der Menschen sorgen, durch dieEinhaltung der empfohlenen hygienischen Vorsichtsmassnahmenschützen können. - Solidarität mit der Bevölkerung: Die Marken La Roche-Posay undGarnier statten auch Apotheken und Partner desLebensmitteleinzelhandels in der Schweiz mit hydroalkoholischemGel aus, das zum Selbstkostenpreis an den Schweizer Konsumentenverkauft wird. Garnier verkauft das hydroalkoholische Gel zueinem für Händler zugänglichen Preis und trägt so zur Spende andas Internationale Rote Kreuz bei. Diese Mittel werden dazuverwendet, den am schutzbedürftigsten von COVID-19 betroffenenMenschen dringend Hilfe zu leisten. - Solidarität mit sozialen Einrichtungen: Die L'Oréal Foundationspendet eine Million Euro an ihre gemeinnützigenPartnerorganisationen, die sich für die Überwindung derunsicheren Lage einsetzen. Zudem erhalten gemeinnützigeOrganisationen Sachspenden und hydroalkoholisches Gel für dieAbgabe an Sozialarbeiter, Freiwillige und Empfänger vonSozialleistungen. In der Schweiz zählen hierzuPartner-Organisationen, mit denen uns langjährige Beziehungenverbinden, wie Partage, CA-RL und Schweizer Tafel, denen wirHygiene-Produkte und hydroalkoholisches Gel zur Verfügungstellen. - Solidarität mit kleinen und mittleren Unternehmen in unserenVertriebsstrukturen: L'Oréal schiebt die Zahlungsverpflichtungenkleiner und mittlerer Partner im Friseur- und Parfümeriebereichauf. Die Geschäftsbereiche Professionelle Produkte und Luxusvon L'Oréal Schweiz haben sich dieser Initiative angeschlossen.Friseurkunden erhalten zudem Online-Informationen und Trainingszu Fach- sowie betriebswirtschaftlichen Themen, um besser durchdie Krise zu kommen. - Solidarität mit Lieferanten: Für unsere Lieferanten, die von derKrise am stärksten betroffen sind, verkürzt L'Oréal seineZahlungsziele mit systematischen Sofortzahlungen. L'OréalSchweiz hat diese Massnahme in vollem Umfang für seine Partnerin der Schweiz übernommen und bereits so umgesetzt. "In dieser aussergewöhnlichen Krisensituation wollen wir Solidarität zeigen und unterstützen, wo wir können", erklärt Sophie Berrest, Country Managerin L'Oréal Schweiz. Ich spreche für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von L'Oréal Schweiz, die allergrösste Anerkennung gegenüber denjenigen empfinden, die mit ihrem täglichen Einsatz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Grossartiges leisten. Ihnen möchten wir danken und wir hoffen, dass wir ihnen durch diesen kleinen Beitrag eine gewisse Erleichterung verschaffen können. " 