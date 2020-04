APA ots news: "Wir verbinden euch." Drei Zuhause-Internet mit 4 Wochen Rückgabe-Recht. - BILDWien (APA-ots) -* Drei Kampagne mit neuem Sprecher: CEO Jan Trionow. * Stabiles Zuhause-Internet dank Kombi-Vorteil ab 12 Euro/Monat. * Neue Drei Kampagne komplett im Home-Office realisiert.Das Unternehmensmotto "Drei machts einfach." bewahrheitet sich speziell in Krisenzeiten, wenn das Team von Drei noch enger für seine Kunden zusammenrückt. Während Drei Shop-Mitarbeiter vorübergehend die Hotline verstärken, tritt Drei CEO Jan Trionow für die neue TV-Kampagne erstmals selbst ans Mikro. "Ich freue mich, in Zeiten von stayathome aktiv dazu beizutragen, dass unsere neuen TV-Spots noch schneller als sonst entstehen", so Trionow.Während eine TV-Kampagne normalerweise eine längere Vorlaufzeit und mindestens 20 bis 30 Personen am Set benötigt, entstanden die drei neuen TV-Spots innerhalb weniger Tage gemeinsam mit einem dreiköpfigen Team komplett im Home-Office. Dass der TV-Dreh mit der Agentur Virtue trotz Social Distancing in Rekordzeit realisiert werden konnte, verdankt Drei auch einem neuen Sprecher: Erstmals in der Geschichte des Unternehmens übernahm anstelle von "Markenstimme" Hubertus Bengsch der Drei Chef persönlich die Sprecherrolle.Zwtl.: Drei Internet für Zuhause mit Kombi-Vorteil und längerem Rückgabe-Recht."Surfen mit Daheimvorteil" steht ab 17. April 2020 im Mittelpunkt der neuen TV-Spots. Da ein stabiles Internet in Zeiten von Home-Office und eLearning wichtiger denn je ist, verlängert Drei das Rückgaberecht für sein Zuhause-Internet von bisher zwei auf vier Wochen. Gleichzeitig profitieren Kunden auch vom Kombi-Vorteil. Mit zwei bestehenden Handyverträgen ist der unlimitierte StartNet Daten-Tarif gratis und der PowerNet M Tarif mit bis zu 40 Mbit/s kostet ab 12 Euro pro Monat. Mehr dazu auf [www.drei.at/kombi] (http://www.drei.at/kombi)Zwtl.: Über Drei.Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/PresseDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0050 2020-04-16/10:10