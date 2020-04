Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Allschwil-Basel (pts013/16.04.2020/10:00) - brix, ein Software- und Beratungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, führend im Bereich modularer, massgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Digital Asset Management, Product Information Management und Publishing (Web-to-Print, Katalogproduktion), erweitert sein Angebotsportfolio mit der Cloud-basierten Enterprise Content Buying® Plattform Smint.io https://www.smint.io/de/ "Mit brix gewinnt Smint.io einen der umsetzungsstärksten Experten für CELUM Digital Asset Management als Partner. Wir freuen uns sehr, dass Smint.io Kunden, die auch CELUM DAM nutzen, durch diese Partnerschaft signifikant profitieren können. Nicht nur, weil durch den brix Smint.io Connector die Content-Lieferkette durchgehend und ohne Medienbrüche bespielt werden kann, sondern auch weil brix derart umfassendes Know-how in den relevanten Bereichen in die Umsetzungsprojekte mitbringt." - Reinhard Holzner, Gründer & CEO Smint.io Mit Smint.io können Marketer, Art-Buyer oder Redakteure Bild-, Video- und andere Inhaltstypen bei den wichtigsten Stockanbietern wie z.B. Getty Images, iStock, Shutterstock, Adobe Stock und vielen mehr, einfach suchen, finden und beschaffen. Zusätzlich trägt Smint.io mit seinem einzigartigen Vertrags- und Lizenz-Management dazu bei, die Lizenzbedingungen der erworbenen Assets einzuhalten. Ausgaben werden durch die Kostentransparenz, sowie die Vermeidung von Doppelbeschaffungen reduziert und Budgets für das Stockmaterial können auf einfachste Weise verwaltet werden. Der von brix entwickelte Smint.io Connector https://www.brix.ch/de/extensions/smint-io-connect ermöglicht, als Extension zu ihrem CELUM DAM, eine nahtlose Nutzung ihrer Content-Lieferkette ohne Medienbrüche. "Wir freuen uns, mit Smint.io einen weiteren sehr engagierten Partner an unserer Seite zu wissen und mit unserem Connector allen CELUM DAM-Kunden einen echten Mehrwert bei der kontrollierten Asset-Beschaffung bieten zu können." - Roland Kannappel, CEO brix (Ende) Aussender: brix cross media Ansprechpartner: Roland Kannappel Tel.: +41 61 485 95 07 E-Mail: roland.kannappel@brix.ch Website: www.brix.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200416013

