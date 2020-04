Unterföhring (ots) - Jetzt haben die Coaches Lena, Max und Deine Freunde die Qual der Wahl: Denn am Sonntag, 19. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 müssen sie jeweils ihre zwei Talente für das Finale von "The Voice Kids" 2020 bestimmen. Besonders den beiden Coach-Neulingen auf dem Doppelstuhl ist schmerzlich bewusst, dass sie vor keinem leichten Entschluss stehen: "Das ist eindeutig die härteste Entscheidungsphase", empfindet Florian Sump. Und Lukas Nimscheck ergänzt: "Sie sind alle sehr, sehr gut. Da eine Nuance zu finden, wen man mit ins Finale nimmt, das ist fast unmöglich." Doch was muss - das muss, weiß Lena Meyer-Landrut: "Man kann sich nur noch für zwei Talente entscheiden, mit denen man ins Finale geht. Das ist hart, aber so ist das Spiel."Die Kids zeigen in den letzten Battles Kampfgeist, um es in die anschließenden Sing-Offs und direkt weiter in das Finale von "The Voice Kids" zu schaffen: "Ich will unbedingt ins Finale", beteuert Luc (13, Bad Sulzuflen/Nordrhein-Westfalen) aus TeamMax und schwärmt: "Wenn man weiterkommt, ist das Bauchkribbeln pur und die ganze Zeit Adrenalin." Aber auch Leroy (13, Neuruppin/Brandenburg) aus dem TeamDeineFreunde gibt noch einmal so richtig Gas: "Ich will DeineFreunde die Entscheidung auf jeden Fall richtig schwer machen!" Und Reza (15, Wetzikon/Schweiz), die für TeamLena bereits in den Sing-Offs steht, hat den Sieg fest im Blick: "Ich will Lena sehr, sehr stolz machen und ihr zeigen: Ich kann das." Aber welche Talente setzen sich durch und schnappen sich tatsächlich einen Platz im großen Finale von "The Voice Kids"?Während die Coach-Kollegen mit sich ringen, kann sich Sasha entspannt in seinem Stuhl zurücklehnen. Schließlich hat er bereits die beiden besten Stimmen seines Teams ausgewählt. Der Sänger geht mit Vollblut-Rocker Marc (13, Lohne/Niedersachsen) und der Power-Balladen-Queen Lisa-Marie (14, Hamburg) ins VoiceKids-Finale.Diese Talente kämpfen in den letzten Battles um den Einzug in die Sing-Offs:Brianna (12, Wauna/USA), Brinn (10, Klagenfurt/Österreich),Leroy (13, Neuruppin/Brandenburg), Mayumi (12, Neu-Isenburg/Hessen),Paula (14, Meerbusch/Nordrhein-Westfalen),Anja (14, Schwabsoien/Bayern), Bjondi (12, München),Kira Mae (14, Börtlingen/Baden-Württemberg),Yaiza (11, Marktheidenfeld/Bayern), Daantje (12, Köln),Benedikta (12, Weilheim/Bayern),Luc (13, Bad Sulzuflen/Nordrhein-Westfalen) Diese Talente singen direkt in den Sing-Offs um einen Platz im VoiceKids-Finale:Suzan (13, Berlin), Liana (10, Richterswil/Schweiz),Reza (15, Wetzikon/Schweiz), Nikolas (11, Hamburg),Phil (13, Wabern/Hessen), Nils (12, Gröditz/Sachsen),Gianna (12, Kornwestheim/Baden-Württemberg),Sila (12, Sersheim/Baden-Württemberg),Paula Sophie (14, Mülverstedt/Thüringen),David (11, Reichenbach an der Fils/Baden-Württemberg),Anastasija (9, Wien/Österreich) "The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1Mehr Infos finden Sie unter http://presse.sat1.de/TVK2020Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyFrank Wolkenhauer, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1158, -1108Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktionJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4572401