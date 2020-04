Gold-Calls mit 93%-Chance bei Kursanstieg auf 1.760$

Mit dem Anstieg über die Marke von 1.700 USD nahm der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) den ersten Zielbereich bei 1.760 USD ins Visier. Danach korrigierte er wieder auf sein Ausbruchsniveau. Laut Analyse von www.godmode-trader.de haben die Bullen mit dem jüngsten Ausbruch die Voraussetzung für einen mittelfristigen Kursanstieg gestellt. Zunächst sollte wieder die Marke von 1.760 Punkten erreicht werden. Wird auch diese übersprungen, dann könnte sich der Kursanstieg auf 1.825 USD bzw. 1.880 USD fortsetzen. Unterhalb von 1.695 USD droht hingegen eine Korrektur auf 1.645 USD.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Goldpreis in Kürze zumindest wieder auf 1.760 USD ansteigen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.684,143 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.684,143 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UD63KQ0, wurde beim Goldpreis von 1.719 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,087 USD mit 3,51 - 3,61 Euro taxiert.

Gelingt dem Goldpreis ein Anstieg auf 1.760 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 6,98 Euro (+93 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.675,587 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.675,587 USD, BV 0,1, ISIN: DE000CL73HC6, wurde beim Goldpreis von 1.719 USD mit 4,38 - 4,40 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg des Goldpreises auf 1.760 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 7,81 Euro (+78 Prozent) befinden.

Faktor Long-Zertifikate

Wer hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem unmittelbar bevorstehenden Anstieg des Goldpreises profitieren möchte, könnte auf Faktor Long-Zertifikate setzen.

Während das HVB-Faktor Long-Zertifikat (ISIN: DE000HZ72F59) Anleger mit 10-facher Hebelwirkung an den Kursschwankungen des Goldpreises beteiligt, bildet das Morgan Stanley-Zertifikat mit ISIN: DE000MF9L735 die Bewegung des Goldpreises sogar mit 15-fachem Hebel ab.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de