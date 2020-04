Die Angebotsmieten in Deutschland entwickeln sich in der Corona-Krise bislang relativ stabil. In sechs der 14 größten Städte des Landes ist der aktuelle Quadratmeterpreis bei Neuvermietungen unverändert im Vergleich zum Januar vor Beginn der Pandemie. Lediglich in München und Köln gingen die Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...