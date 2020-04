Die Commerz Real AG hat zum 01.04.2020 Henning Koch, bisher Global Head of Transactions, in den Vorstand des Unternehmens berufen. Er wird dort neben Transactions auch das Ressort Asset-Management verantworten, das vor Kurzem unter Jens Böhnlein neu organisiert wurde. Direkt an Koch berichten wird auch ...

