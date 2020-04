Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400) setzt die erfolgreiche Entwicklung aus 2019 in 2020 nahtlos fort: Q1 Umsatz plus 17%, EBIT-Marge 26%, 77% wiederkehrende Umsätze bei Software. Der Gesamtumsatz konnte deutlich um 17 Prozent auf Mio. EUR 19,8 (Vorjahr: Mio. EUR 16,9) gesteigert werden. Die Softwareerlöse stiegen dabei um insgesamt 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf Mio. EUR 11,8 (Vorjahr: Mio. EUR 10,8) an. Hierbei erhöhte sich insbesondere durch den Ausbau des Cloud Geschäfts der Anteil wiederkehrender Umsätze an den Softwareerlösen gegenüber dem Vorjahresquartal sehr deutlich um 8 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...