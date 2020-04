Sinequa: In einem maschinenlesbaren COVID-19-Datensatz findet die Wissenschaftsgemeinde schnell und gezielt Informationen aus 70.000 Publikationen, Dokumenten und Daten zur Corona-Forschung.

Weltweit wird fieberhaft nach einem Corona-Impfstoff sowie Medikamenten gesucht. Eine allen Forschungsteams zugängliche Wissensplattform, wie sie Sinequa jetzt mit dem neuen COVID-19 Intelligent Insight Portal unter https://covidsearch.sinequa.com/ zur Verfügung stellt, unterstützt dabei, Wissen auszutauschen und schnell an neue, relevante Informationen zu gelangen. Die Initiative ist eine Reaktion auf die Forderungen des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses und anderer weltweiter Gesundheitsorganisationen nach KI-Technologie, um aus maschinell zugänglichen Dokumenten und Daten Wissen zu den unterschiedlichen Themen zu extrahieren und in einer sich rasch entwickelnden Coronavirus-Literatur den Überblick zu behalten.

"Wir wollen unsere KI-basierte Such- und Analysetechnologie für den Kampf gegen COVID-19 nutzbar machen", erklärt Alexandre Bilger, CEO von Sinequa. "Deshalb haben wir unsere Suchplattform auf die öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Daten und Publikationen angesetzt und sie frei zugänglich gemacht." Wissenschaftliche und medizinische Fachleute können in dem Portal Informationen aus den zahlreichen Quellen der sich schnell entwickelnden wissenschaftlichen Forschungsarbeiten und Publikationen zum Thema durchsuchen, strukturieren und analysieren.

Das COVID-19 Intelligent Insight-Portal bietet eine intelligente Suche und Analyse von über 70.000 Dokumenten mit Schwerpunkt auf COVID-19 und SARS-CoV-2, wobei täglich neues Material hinzugefügt wird. Zu den aktuellen Quellen gehören der COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19) mit wissenschaftlicher Literatur, Papiere von Elsevier, klinische Studien von clinicaltrials.gov sowie Veröffentlichungen aus der Datenbank der Weltgesundheitsorganisation und der Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Das Portal nutzt semantische Analyse, KI und klinische Terminologie, mittels derer die wissenschaftlichen Gemeinschaft in den Dokumenten sofort die für die eigene Arbeit relevanten Informationen findet. Man kann in angereicherten Dokumentansichten navigieren, um die relevantesten Informationen im Kontext zu erkunden und besser zu verstehen. Schlüsselkonzepte in der gesamten Literatur werden analysiert und Beziehungen über mehrere Dokumente hinweg durch Visualisierungen und relevante Auszüge untersucht.

Weitere Informationen unter https://go.sinequa.com/covid-19intelligentinsightresearchtool.html.

