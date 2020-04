FRANKFURT (Dow Jones)--Bei K+S wird die diesjährige Hauptversammlung nun am 10. Juni und rein virtuell stattfinden, wie der Düngemittel- und Salzhersteller mitteilte. Der Dividendenvorschlag von 0,15 Euro je Aktie für 2019 gelte unverändert. Die Dividende soll am 15. Juni ausgeschüttet werden. Die Hauptversammlung werde für angemeldete Aktionäre komplett im Internet übertragen, das Stimmrecht können Aktionäre per Briefwahl oder Vollmacht ausüben. Bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung können Aktionäre Fragen zur Tagesordnung über das K+S-Aktionärsportal einreichen. Die Einladung zur Hauptversammlung, die am 28. April im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden soll, werde weitere Einzelheiten enthalten. Ursprünglich hatte das Aktionärstreffen am 12. Mai stattfinden sollen.

April 16, 2020 04:47 ET (08:47 GMT)

