FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.04.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2400 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 740 (750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1550 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 215 (235) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 600 (640) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 33 (50) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 220 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 420 (550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 600 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 50 (70) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 250 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 100 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 3 (11) P - BARCLAYS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 446 (505) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3200 (3600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 150 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 425 (550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 85 (165) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RBS TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 130 (190) PENCE - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2595 (2582) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 216 (287) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 160 (153) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 5900 (5650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 350 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 850 (700) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3100 (2800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2325 (2390) PENCE - JEFFERIES CUTS PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 41 (52) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 148 (150) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4300 (5200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 3350 (4150) P - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2800 (2990) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 200 (265) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 120 (100) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') TARGET 570(600)P - RBC CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 190 (215) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 675 (750) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 860 (900) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 560 (625) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1790 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 510 (615) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3325 (3600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 830 (1135) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1320 (1300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ITV TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 100 (130) PENCE



- UBS RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 510 (560) PENCE



