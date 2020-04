Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Immobilienwirtschaft fordert von der Politik eine Klarstellung, dass Shopping-Center trotz gegenteiliger Äußerungen aus Bayern während der Corona-Krise weiter geöffnet bleiben.

"Shopping Malls leisten in der Corona-Krise eine wichtige Funktion, denn sie bieten Zugang zu den Supermärkten, Drogerien, Apotheken und anderen auch bislang geöffneten Geschäften", sagte Iris Schöberl, Vorsitzende des ZIA-Ausschusses Handel. "Gerade an diesen Orten sind Hygieneauflagen und mögliche Ansammlungen von Kunden vor einzelnen Läden oder in der Mall durch ein professionelles Management, Reinigung und Wachschutz besser zu organisieren als in den Innenstädten."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte am Mittwoch nach den Bund-Länder-Beratungen zum Vorgehen in der Corona-Krise gesagt, dass Shopping-Malls nach wie vor nicht geöffnet werden könnten.

Um Missverständnisse zu vermeiden und Unsicherheiten zu beseitigen, ist nach Ansicht des ZIA nun eine Klarstellung wichtig, dass Shopping-Center auch weiterhin den Zugang gewährleisten zu den im Bund-Länder-Beschluss genannten Geschäften - unabhängig davon, wo sie sich befinden.

Laut dem Beschluss vom Mittwoch dürfen in einem ersten Schritt ab Montag Geschäfte mit einer Ausstellungsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen. Die gewählte Größe sei lediglich ein Kompromiss, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel betont.

Es gehe darum zu verhindern, dass der Publikumsverkehr in den Städten wieder allzu sehr anschwillt. Die Händler müssen sicherstellen, dass es nicht zu langen Warteschlangen kommt und sich nur wenige Personen im Laden aufhalten. Öffnen dürfen auch Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen.

