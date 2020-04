Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die chinesische Import- und Exportmesse (Canton Fair) wird als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie zum 127. Mal ihre Tore Mitte Juni online öffnen."Nach mehr als sechs Jahrzehnten unaufhörlicher Bemühungen ist die Canton Fair zu Chinas größter internationaler Handelsmesse geworden. Sie schaut auf die längste Geschichte zurück, präsentiert die meisten Waren, empfängt die meisten Kunden und erzielt die besten Handelsergebnisse", erklärt Ren Hongbin, Stellvertretender Handelsminister. "Die 127. Canton Fair soll nicht als lokale Messe durchgeführt werden, sondern online stattfinden. Dies ist sowohl eine pragmatische Reaktion auf die COVID-19-Pandemie als auch eine große Initiative in Richtung innovativer Entwicklung."Als ein Grundpfeiler der weltweiten Wirtschaft bemüht sich China, die Stabilität der globalen Branchen- und Lieferkette zu bewahren, wobei derzeit ein Großteil der Fabriken und Unternehmen ihren normalen Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen haben. Die Canton Fair strebt danach, den uneingeschränkten Handel mit ihren weltweiten Partnern zu fördern. Die erste virtuelle Canton Fair schafft eine internationale Online-Plattform mit Qualitäts- und Spezialprodukten, die 16 wichtige Exportkategorien abdeckt wie Haushaltsgeräte, Konsumgüter, Textilien, Medizin- und Gesundheitsversorgung.Dank einer ausgereiften Informationstechnologie wird die Canton Fair rund um die Uhr Online-Services für Produktwerbung, Kontaktvermittlung und Geschäftsverhandlungen bereitstellen und damit chinesischen und internationalen Geschäften die Möglichkeit bieten, remote Bestellungen zu platzieren.Darüber hinaus wird die Canton Fair eine grenzüberschreitende E-Commerce-Zone einrichten, in der neue Möglichkeiten für effizienten internationalen Handel erkundet und eine Vielzahl an internationalen Markenunternehmen des E-Commerce beworben werden können. Zudem wird die Messe Live-Stream-Services für Aussteller bereitstellen, sodass diese ihre Produkte den Kunden über maßgeschneiderte Live-Kanäle anbieten können. Der Live-Stream wird rund um die Uhr verfügbar sein und sowohl persönliche Verhandlungen als auch zielgruppenspezifische Massenmarketingmaßnahmen ermöglichen."Wir mobilisieren aktiv alle Kräfte, optimieren technische Voraussetzungen, erweitern die Anzahl bevorzugter Unternehmen, intensivieren unterstützende Services und verbessern die Online-Erfahrungen aller Unternehmen. Wir versprechen, dass die "Online Canton Fair" eine wunderbare Veranstaltung wird, die in dieser beispiellosen Zeit dank besonderer Maßnahmen eine besondere Bedeutung erlangen wird. Wir laden Sie ein, dieser Messe zu gegebener Zeit besondere Aufmerksamkeit zu schenken", sagt Li Xingqian, Direktor der Abteilung Internationaler Handel des Handelsministeriums.Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.cantonfair.org.cn/en/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1155609/Canton_Fair.jpgPressekontakt:Frau Chloe Cai+86-20-8913-8622caiyiyi@cantonfair.org.cnOriginal-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106727/4572530