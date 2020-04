Die Papiere von ThyssenKrupp zählen derzeit zu den volatilsten am deutschen Markt. Im Zuge der Corona-Krise hat die Aktie zunächst über zwei Drittel an Wert verloren, ehe vom Tief bei 3,28 Euro eine beeindruckende Erholungsrallye mit einem Plus von 90 Prozent folgte. Gestern fand diese aber ein Ende, die Aktie verlor wieder zweistellig. Dabei ist nach wie vor völlig offen, wie es mit dem Konzern künftig weitergeht.Der Verkauf der Aufzugssparte spült zwar 17 Milliarden Euro in die Kassen. Doch angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...