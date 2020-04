Alkoholkonsum kann das Risiko erhöhen, sich mit Covid-19 anzustecken, und es verschlimmern, wenn man erkrankt ist, warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Empfehlung der Behörde: den Alkoholkonsum grundsätzlich und besonders während der Pandemie herunterzufahren. Das dürfte den AB-Inbev-Kurs weiter belasten."Alkohol beeinträchtigt das Immunsystem des Körpers und erhöht die Gefahr negativer gesundheitlicher Folgen", so das WHO-Regionalbüro für Europa in Kopenhagen. Meldungen, hochprozentiger ...

