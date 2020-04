Gestern ist die erste Teillieferung von einer Million Gesichtsmasken am Flughafen Genf eingetroffen.Zürich - Zusammenhalten in Zeiten der Krise: Die Online-Plattformen DeinDeal.ch und My-Store.ch haben eine Million Schutzmasken importiert und spenden davon 250'000 Stück an Spitäler, Spitex und Rettungsdienste. Kundinnen und Kunden können Schutzmasken zum Selbstkostenpreis über die Plattformen beziehen. DeinDeal.ch und My-Store.ch ist es in Zusammenarbeit mit der in Genf ansässigen m3...

Den vollständigen Artikel lesen ...