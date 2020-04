Der deutsche Projektentwickler ABO Wind hat ein zweites Solarprojekt in Ungarn realisiert. Weitere Photovoltaikvorhaben sollen folgen. ABO Wind bringt Photovoltaik in Ungarn ans Netz. Der Solarpark mit 6,5 Megawatt installierter Nennleistung befindet sich in der Nähe von Püspökladány im Osten des Landes. Wie der Projektentwickler aus Wiesbaden mitteilte, hat das Vorhaben auch Anspruch auf einen Tarif des Vergütungssystems KÁT, das bis Ende 2016 galt. Der feste, inflationsindexierte Tarif betrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...