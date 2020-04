Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hatte sich zuletzt wieder deutlich von seinen März-Tiefs erholt. Wie könnte es in in der zweiten Jahreshälfte weitergehen? Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege bei der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden, gibt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe eine Einschätzung, wie sich die Wirtschaft von der Corona-Krise und der zu erwartenden Rezession erholen könnte. Was er den Aktienmärkten dementsprechend im weiteren Jahresverlauf zutraut und wie Anleger sich in dieser Situation verhalten können, mehr dazu im vollständigen Interview.