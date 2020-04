Seit Start 270 Millionen Euro für Nutzer zurückgeholt Neu-Investor Index Ventures sowie alte Investoren unterstützen Taxfix Berlin, 16. April 2020 - Der Steuer-App-Anbieter Taxfix, der bereits mehr als 270 Millionen Euro an Steuerrückerstattungen seit Start für seine hunderttausende Nutzer zurückgeholt hat, sammelt in einer Series-C-Finanzierungsrunde insgesamt 65 Millionen US Dollar (59 Millionen Euro) ein. Mit dem Investment wird Taxfix seine Produktinnovation weiter entwickeln, um die App noch ...

