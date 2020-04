Amazon macht seine Verteilzentren in Frankreich vorübergehend dicht. Der Konzern sieht sich wegen eines Gerichtsurteils und drohender Geldstrafen dazu gezwungen. In Frankreich hätte sich Amazon laut einem Gerichtsbeschluss auf Bestellungen von Lebensmitten sowie auf Hygiene- und Medizinprodukte beschränken sollen. In allen Logistikzentren sei zudem eine Risikobewertung durchzuführen gewesen. Amazon sei in der Coronakrise nicht ausreichend den Verpflichtungen nachgekommen, seine Mitarbeiter zu schützen, wie ein Gericht im Pariser Vorort Nanterre erklärte...

