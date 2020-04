Aus dem im Mai 2019 angekündigten und bisher nicht realisierten Digitalisierungsfonds wird vorerst nun ein 150 Mio. Euro Start-up-Rettungspaket. "In einer normalen Zeit" hätte man den Digitalisierungs- und Wachstumsfonds umgesetzt, nun sei "Hilfe in der Not" notwendig, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien.Für Infrastruktur- und Umweltministerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...