BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hält eine Maskenempfehlung im öffentlichen Personennahverkehr derzeit für das richtige Mittel. "Wir haben 30 Millionen Fahrgäste im ÖPNV, wenn Normalbetrieb ist", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". "Deswegen müssen wir erst die Beschaffung sicherstellen."



Eine mögliche Maskenpflicht sei dann ein Thema, "wenn wir wieder höher fahren", sagte Scheuer. Jetzt gehe es zunächst darum, den Betrieb schrittweise wieder aufzunehmen. "Die sogenannten Volksmasken sind jetzt mal das Gebot der Stunde." Er appellierte an Fahrgäste, sich selbst und andere zu schützen.



Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch auf das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Krise verständigt. Es gibt keine Maskenpflicht, aber die "dringende Empfehlung", sogenannte Alltagsmasken im Nahverkehr und beim Einkauf zu tragen./haw/DP/fba