FRANKFURT (dpa-AFX) - FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hat sein Plädoyer für die zeitnahe Durchführung von Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga erneuert. "Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, solange gewährleistet ist, dass wir keine Rudelbildung mit Zuschauern haben werden", sagte Kubicki am Donnerstag beim TV-Sender Sky Sport News HD. Entscheidend werde für ihn viel mehr sein, "dass nicht 50 000, 60 000, 70 000 Menschen ins Stadion kommen". Die Infektionswahrscheinlichkeit bei den Spielen sei ohne Publikum "relativ gering".



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielbetrieb zunächst bis 30. April ausgesetzt. Nachdem Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten sich am Mittwoch aber auf eine Verlängerung der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen bis 3. Mai geeinigt haben, könnte sich ein Neustart weiter verzögern. "Ich glaube, dass die Ministerpräsidenten sich darauf verständigen werden, Geisterspiele wieder zuzulassen. Alles andere wäre absurd", erklärte Kubicki./pre/DP/jha