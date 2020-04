Blicken wir gemeinsam mit den Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG heute auf die Aves One AG. Über ihre Tochtergesellschaften AVES Transport 1 GmbH & Co. KG und Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG hat die Aves One mehrere Anleihen begeben. Wie kommt Aves One durch die Corona-Krise?

Transport- und Logistikbereich

Das Coronavirus wirkte sich unmittelbar auf die weltweite Produktion sowie den weltweiten Handel aus. Der Transport von Gütern und Waren wurde hier stark eingeschränkt, dies führte zu erheblichen Streichungen der weltweiten Containerrouten, vor allem in der Schifffahrt. Für das Geschäft der Aves One gilt es aber festzuhalten, dass der Containerbestand schrittweise abgebaut wird. Der Seecontainer-Anteil am Portfolio beträgt inzwischen weniger als 25%. Die Gesellschaft baut das zyklischere Containergeschäft kontinuierlich ab und den Bestand im stabileren Güterwagen-Vermietungsgeschäft weiter aus. Des Weiteren ist die Aves-Containerflotte seit vielen Jahren auf hohem Niveau ...

