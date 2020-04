Kürzlich hatte ich hier mit Ihnen einen Trade in Brent Oil geteilt. Die Trading-Idee, die meinem Box-Trading-Ansatz entsprang, war eher kurzfristig ausgelegt und hat auch funktioniert - war ein Short-Trade. Nach einer kleinen Erholungsphase wurde Öl wieder massiv abverkauft. Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind wegen COVID-19 sehr negativ und damit wird in den nächsten Wochen und Monaten die Ölnachfrage überschaubar bleiben, was dann auf den Preis drückt. Ein weiterer Preissenker ist die Uneinigkeit ...

