MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach den coronabedingten Schulschließungen hat das bayerische Kabinett einen Wiederbeginn in Stufen beschlossen: Ab dem 27. April sollen die Abschlussklassen wieder zurück an die Schulen dürfen. Frühestens am 11. Mai sollen diejenigen Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung am Donnerstag mit. Wann alle übrigen Jahrgänge zurück an die Schulen dürfen, ist noch offen.