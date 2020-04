ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte für die europäische Autoindustrie verheerend ausfallen, das zweite Jahresviertel aber noch schlimmer, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er rechnet für die Branche in den ersten drei Monaten mit einem durchschnittlichen Umsatzminus von rund 15 Prozent und einem Ergebnisrückgang (Ebit) von rund 50 Prozent. Das Anlegerinteresse bei den Quartalsberichten der Unternehmen dürfte sich Hummel zufolge auf den Verbrauch liquider Mittel fokussieren./edh/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

