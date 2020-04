Derzeit bildet das international tätige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Österreich weltweit 250 Lehrlinge aus. Nicht nur in Österreich und Deutschland, wo das System der dualen Ausbildung im Unternehmen und in der Schule Tradition hat. Auch in Indien und Polen soll der steigende Bedarf an Fachkräften in diesen Regionen vorausschauend gedeckt werden. In der Sieben-Millionen-Metropole Hyderabad ...

Den vollständigen Artikel lesen ...