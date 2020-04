Die Coronavirus bedingten Todesfälle sind in Spanien von 18.579 am Mittwoch um 551 auf 19.130 am Donnerstag gestiegen, teilte das spanische Gesundheitsministerium mit, wie Reuters berichtete. Diese Zahl folgte auf einen Anstieg von 523 am Vortag. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen stieg im Land von 177.633 auf 182.816. Reaktion des Marktes ...

