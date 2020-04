FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Jungheinrich haben am Donnerstag an ihre schwache Vortagstendenz angeknüpft. Sie fielen um 2,7 Prozent auf 14,15 Euro und gehörten so zu den größten Verlierern im Kleinwerte-Index SDax . Zur Wochenmitte waren sie nach wechselhaftem Verlauf schon um 2,8 Prozent gefallen. Eine pessimistische Einschätzung der Commerzbank dürfte zu alldem beigetragen haben, hieß es am Markt. Analyst Sebastian Growe von der Commerzbank betonte in seiner neuesten Studie, nach zuletzt gutem Lauf mache das Verhältnis von Chancen und Risiken einen unvorteilhaften Eindruck.



Am Vortag waren die Jungheinrich-Aktien zu Beginn noch gestiegen, auch weil sie von dem Mainfirst-Analysten Daniel Gleim als attraktiver gegenüber dem Konkurrenten Kion angesehen wurden. Dann aber setzte zur Wochenmitte eine Talfahrt ein, die nun am Donnerstag ihre Fortsetzung erhielt. Growe zufolge dürften sich die Aussichten für Jungheinrich im zweiten und dritten Quartal deutlich verschlechtern. Außerdem kritisierte er, das Unternehmen müsse einen soliden operativen Cashflow erst noch unter Beweis stellen. Er bewertet die Papiere weiter mit "Reduce"./tih/fba



