Kufstein (ots) - Viele Menschen denken gerade jetzt, durch die viele Zeit zu Hause, an ihre möglichen Urlaube in den Monaten nach Corona. Da es noch unklar ist, wann wieder gereist werden kann, scheut sich der ein oder andere vor einer konkreten Buchung. Für ein ungetrübtes Buchungserlebnis führt der Tourismusverband Kufsteinerland ab sofort die Umbuchungsgarantie für Anreisen bis 15. November 2020 ein. Sollte die Reise im Fall der Fälle doch nicht angetreten werden können, kann man bis eine Woche vor dem Urlaub kostenlos zurücktreten und erhält einen Gutschein über die bereits getätigte Anzahlung. Dieser kann dann im gleichen Betrieb für eine neue Buchung zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden.Wer für seine(n) Liebste(n) zu kommenden Festtagen wie Geburtstage, dem Muttertag oder einfach als Dankeschön noch ein Geschenk sucht, kann somit ohne Risiko mit einer Urlaubsbuchung einen Volltreffer landen und gemeinsame Zeit in der weitläufigen Natur zwischen Zahmen und Wilden Kaiser verschenken.Auf der Homepage www.kufstein.com (http://www.kufstein.com) sind alle teilnehmenden Unterkünfte zu finden.Stefan Pühringer, Geschäftsführer des Tourismusverbandes, betont: "Wir hoffen, mit der Umbuchungsgarantie für unsere Vermieter ein unterstützendes Tool geschaffen zu haben, die Nachfrage nach Urlauben wieder anzukurbeln. Dieses Angebot wird über unsere Social Media Kanäle und weitere flankierende Marketingmaßnahmen beworben."Pressekontakt:FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR Hamburg / München / Grundlseeinfo@fufda.de /www.fufda.deBuchungslink:https://www.kufstein.com/de/unterkuenfte/hotels-zimmer/umbuchungsgarantie.htmlOriginal-Content von: FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131944/4572783