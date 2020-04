Vaduz (ots) - Aufgrund der seit längerem ausgebliebenen Niederschläge herrscht in Liechtenstein eine grosse Waldbrandgefahr (Stufe 4). Es gilt deshalb ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe!Seit längerem sind bei uns keine nennenswerten Niederschläge mehr gefallen. In Zusammenhang mit dem anhaltenden sonnigen Wetter und der grossen Menge an verfügbarem Brandgut (dürres Gras und Laub der letzten Vegetationsperiode) warnt das Amt für Bevölkerungsschutz vor einer grossen Waldbrandgefahr im ganzen Land (Stufe 4 von 5). Vor allem an Südhängen sind der Waldboden und die Vegetationsschicht trocken.Ab sofort ist in Liechtenstein, wie bereits im oberen Rheintal, das Entzünden von offenem Feuer im Wald und in Waldesnähe bis auf Widerruf verboten. Insbesondere dürfen Grillstellen, auch festeingerichtete, im Wald und in Waldesnähe nicht benutzt werden und Raucherwaren und Feuerzeuge nicht weggeworfen werden. Eine Entspannung der Lage ist erst nach intensiven Regenfällen zu erwarten. Kurze Regenschauer vermögen die Waldbrandgefahr nicht genügend zu entschärfen.Aktuelle Waldbrandgefahr für Liechtenstein:www.waldbrandgefahr.chwww.naturgefahren.ch Meteoschweiz-AppKontakt:Amt für BevölkerungsschutzStephan WohlwendT +423 236 64 04Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100846098